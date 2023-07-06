Упавшее на провода дерево оставило без света жителей Арамильского, Белоярского и Сысертского округов

Сегодня утром ЧП временно оставило без света жителей населенных пунктов в Сысертском, Белоярском и Арамильском округах. Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе «Россетти Урал», отключение было зафиксировано в 8.03 по местному времени на линии электропередачи 110 кВ. прибывшие на место энергетики установили, что нештатную ситуацию спровоцировало дерево – его корневую систему повредил торфяной пожар. Одновременно с энергетиками на территории работали спасатели.

«Восстановительные работы и перевод нагрузки по резервным схемам энергетики «Россети Урал» проводили поэтапно. В частности, электроснабжение города Арамиль по высоковольтной сети было восстановлено специалистами «Россети Урал» в 11:40. Стоит отметить, что в городе электрические сети принадлежат иной сетевой организации (ТСО). Бригады ТСО в координации с «Россети Урал» производили необходимые поэтапные переключения по распределительной сети. В 12:39 электроснабжение социально-значимых объектов города было возобновлено», – уточнили в пресс-службе «Россети Урал».

В 13:10 специалисты «Россети Урал» завершили восстановительные работы и полностью перевели нагрузку на резервные схемы электроснабжения по сети 110 кВ.

Сейчас на линиях электропередачи, нормальная работа которых была нарушена торфяным пожаром, идут аварийно-восстановительные работы. Ремонтные работы силами стянутых для ликвидации последствий пожара аварийно-восстановительных бригад «Россети Урал» будут проходить без последствий для жителей вышеуказанных городских округов, уточнили в пресс-службе «Россетти Урал».

Екатеринбург, Елена Васильева

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