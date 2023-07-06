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Четверг, 6 июля 2023, 15:11 мск

Новости Екатеринбург

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На ЖБИ трехлетнего мальчика сбила машина (ФОТО)

Фото УГИБДД по Екатеринбургу

На улице Сыромолотова сегодня днем трехлетнего мальчика сбил Chevrolet Lacetti. Ребенок вместе с мамой переходил дорогу во дворе. Водитель при повороте во двор не остановился.

Авария произошла на улице Сыромолотова, 31, сегодня в 12 часов. Пострадавшего малыша с травмами доставили в больницу.

Мама мальчика рассказала госавтоинспекторам, что она вместе с сыном и годовалой дочкой в коляске переходила дворовой проезд. В одной руке женщина несла самокат, другой катила коляску. Одна машина, которая выезжала из двора, пропустила пешеходов, и они начали движение. А вот Chevrolet Lacetti, который в этот момент заворачивал во двор, не остановился и наехал на трехлетнего мальчика.

«Автомашиной управлял 57-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 33 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Сотрудники Госавтоинспекции на месте провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения – трезв, ремнем безопасности пристегнут», – сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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