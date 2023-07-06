В школы Екатеринбурга начали записывать первоклассников без учета места жительства

В Екатеринбурге стартовал второй этап подачи заявлений для зачисления в первые классы на 2023-2024 учебный год.
Как уточнили в департаменте образования администрации города, с 6 июля по 5 сентября детей будут принимать на свободные места в школах без учета регистрации по месту жительства.
На сегодняшний день места в первых классах остались в 95 из 157 школ Екатеринбурга, которые в этом году проводили прием. Всего на данный момент подано 22 662 заявления, осталось 2677 свободных мест.
Информация о свободных местах и телефоны горячих линий размещены на официальных сайтах школ.
Способы подачи заявления с 6 июля не изменились:
• в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг;
• лично через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
• лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;
• заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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