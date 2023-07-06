Облсуд выпустил по УДО экс-директора БТИ, присвоившего 24,5 млн рублей

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верхотурского суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора Областного государственного Центра технической инвентаризации и регистрации недвижимости (БТИ) Дениса Конева.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в августе 2019 Конев был признан виновным в присвоении 24,5 миллиона рублей. Чиновник по фиктивным договорам в разное время перечислил двум организациям-подрядчикам крупные суммы. В первом случае около 2,5 млн руб. за выполнение работ на автодорогах, во втором – более 22 млн рублей по договору о проведении геодезических работ. Фактически работы не выполнялись, а деньги наличными средствами подрядчики вернули Коневу.

Экс-чиновника приговорили к 5 лет в колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей. Также он должен был возместить БТИ ущерб в размере 24 млн 760 тысяч 191 рубля.

В этом году Верхотурский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. Против этого выступила прокуратура. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения, постановление Верхотурского районного суда вступило в законную силу. На свободу Конев выйдет раньше срока на 1 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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