Сегодня отмечают День Ивана Купалы

Сегодня православная церковь отмечает Рождество Пророка Иоанна Крестителя, но в народном сознании этот праздник слился с древним, языческим – Купалой. Эта двойственность нашла отражение и в разговорной речи – 7 июля в России называют Днем Ивана Купалы.

Считается, что вода и огонь в этот день обладают особой силой. Утренняя роса на Ивана Купалу смывает грехи, дарит здоровье, молодость и красоту. Иногда такие же свойства приписывают воде в любых источниках – реках, озерах, колодцах.

С утра у славянских девушек было принято собирать цветы и плести венки, а кроме того, запасать травы-обереги – полынь, крапиву, зверобой. Обережные травы обычно закрепляли на поясе.

Ближе к ночи начинались гулянья у костров. Девушки в это время высматривали суженых. Когда костер прогорал, они начинали выбирать женихов. Чтобы проверить, подходит ли ей парень, девушка хлопала его по плечу и убегала. Тот должен был ее догнать, и, взяв за руку, прыгнуть через костер. Если при прыжке руки не расходились, считалось, что пара образовалась. Если пламя не касалось прыгающих, это означало скорую свадьбу. А вот если девушке не удавалось перепрыгнуть через костер, ее могли назвать ведьмой.

Еще одна купальская примета – пускать по реке венок. Если он тонул, это говорило о разлуке с любимым или смерти, если плыл – скорую свадьбу, если прибивался к берегу – в этом году девушка замуж не выйдет.

Самые смелые в ночь на Купалу искали в лесу цветок папоротника, который, по преданию, открывал скрытые в земле клады.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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