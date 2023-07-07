Синоптики предупредили об аномальной жаре – будет до +38

На Урале установилась жаркая погода, днем столбики термометров поднимаются до +31…+33 °C, это выше нормы примерно на 5 градусов, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии. Но и это не предел, в начале следующей недели будет еще жарче.

«Южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. Температура воздуха 9-11 июня днем поднимется до 33-38 градусов», − рассказали в метеослужбе.

При этом возможны ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Жара спадет так же неожиданно, как и пришла, во второй половине следующей недели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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