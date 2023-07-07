Stenograffia начала поиск горожан, чьи портреты станут частью арт-объекта

Команда фестиваля Stenograffia предложила екатеринбуржцам стать частью проекта «Портреты на заказ» питерского художника Андрея Люблинского. Организаторы сообщают, что реальные фотографии екатеринбуржцев превратятся в красочные образы с нотками наивного искусства. Арт-объект появится на одном из зданий города.

Чтобы стать частью проекта, горожанам предлагают заполнить анкету и прислать портретную фотографию анфас до 13-00 воскресенья, 9 июля. «11 июля в прямом эфире в нашей группе пройдет лотерея, где организаторы рандомно выберут 17 заявок», – сообщает команда фестиваля в своей группе Вконтакте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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