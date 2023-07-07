Коммунальщики оплатят ремонт машины, на которую упало дерево

Суд взыскал в пользу хозяйки машины, на которую упало дерево, 150 тысяч рублей – деньги выплатит муниципальный комитет ЖКХ, который вовремя не спилил опасное растение, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Сам инцидент произошел в мае прошлого года – тогда на припаркованный во дворе дома на улице Петрова в Верхней Пышме Kia Rio упало дерево. Ремонт оценили в 102 тысячи, еще 7 тысяч хозяйка машины отдала оценщику. Женщина посчитала, что компенсировать расходы должны коммунальщики, – и обратилась с иском в Верхнепышминский городской суд. В инстанции согласились, что дерево упало из-за того, что ответчик не исполнил свои обязанности по содержанию зеленых насаждений.

В итоге суд постановил взыскать в пользу женщины 144 тысячи рублей, а также 7 тысяч на компенсацию экспертизы и еще 4 тысячи на оплату госпошлины. Но в дело вмешалась мэрия Верхней Пышмы, которая пыталась оспорить решение уже в областном суде. «Их представитель подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на непреодолимую силу неблагоприятных погодных условий в день происшествия, отмечая, что это освобождает ответчика от гражданско-правовой ответственности», − рассказали в инстанции.

Суд с этим в итоге согласился, признав, что коммунальщики никак не могли повлиять на погоду, но при этом признал, что они могли повлиять на то, чтобы дерево не упало на машину, вовремя сделав свою работу. Так что решение Верхнепышминского городского суда осталось без изменений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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