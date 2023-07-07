Автобусы, которые ездят в Солнечный, изменят маршруты

С 8 по 23 июля у трех автобусных маршрутов до микрорайона Солнечный изменится схема движения. Это связано с реконструкцией улиц для строительства трамвайной ветки.

Как рассказали в мэрии Екатеринбурга, речь идет об автобусах № 077, 53, 57А. Первые два автобуса в сторону центра будут ездить по улицам: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый – Счастливая – Лучистая. Остановки «Счастливая» и «Чемпионов» временно отменяются.

Маршрут автобуса № 57А будет направлен по улицам: : Чемпионов – Золотистый – Счастливая – Лучистая. Временно появятся остановки «Солнечный микрорайон» на улице Лучистой, «Счастливая» на Золотистом бульваре к улице Чемпионов и «Чемпионов» на Золотистом бульваре. Остановка «Чемпионов» будет на этот период отменена.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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