Авиалесоохрана перебросит на Урал 150 парашютистов-десантников для борьбы с «грозовыми» пожарами

В Свердловской области и соседней ХМАО-Югре на этой неделе начался период гроз, что стало причиной роста числа труднодоступных и удаленных лесных пожаров.

Для помощи в борьбе с огнем Авиалесоохрана уже перебросила в УрФО 93 парашютиста-десантника из Тюменской, Мурманской областей и Карелии. 8 июля в Ханты-Мансийский округ прибудут еще 50 парашютистов-десантников Авиалесоохраны из Архангельской области.

За три дня (4, 5, 6 июля) в Свердловской области и ХМАО-Югре было ликвидировано более 50 лесных пожаров, в том числе 45 – в труднодоступных местах. 23 очага ликвидированы исключительно вручную, сообщили в Авиалесоохране.

Сегодня в этих регионах продолжается тушение 69 пожаров. Там, где близко есть подходящие водоемы для забора воды в водосливные устройства, помощь парашютистам-десантникам с воздуха оказывают летчики-наблюдатели Авиалесоохраны, сбрасывая воду перед кромкой огня с вертолетов. С дальних водоемов работа вертолетов будет неэффективна (счет времени идет на минуты).

Борьбу с огнем ведут более 950 парашютистов-десантников и работников лесных пожарных станций. Там, где есть возможность, привлечено более 100 единиц наземной техники.

Режим ЧС муниципального уровня введен в двух районах Свердловской области и в одном районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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