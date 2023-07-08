В парке Энгельса зимой будет каток, – итоги инспекции мэра

В Екатеринбурге продолжается реконструкция парка Энгельса. Сегодня туда с инспекцией отправился мэр города Алексей Орлов. Работы по плану должны завершиться 31 октября этого года.

«Работа проходит в соответствии с графиками, которые мы согласовали с благотворителем. Действительно, это большой подарок от компании УГМК и Фонда святой Екатерины жителям Екатеринбурга, потому что парк Энгельса – это парк, в котором выросла не одно поколение наших земляков. И сегодня здесь проводится масштабные работы», – сказал Орлов.

По его словам, главное, что делают в парке – это системе отведения воды, чтобы весной его не затапливали талые воды. Кроме того, рабочие смонтируют систему освещения. Сейчас восстанавливают дорожки. «Будет восстановлена площадь, вот сейчас с коллегами обсуждали, можно ли будет её использовать в зимний период, как каток, потому что здесь, по рассказам тех, кто здесь вырос в советские времена, здесь была такая возможность», – заметил мэр.

Также в парке появятся три детских спортивных площадки для детей разных , возрастов, а еще площадка для воркаута.

Орлов заверил, что во время реконструкции парка будет уделено особое внимание растениям – уберут только те, что уже представляют опасность. «Вчера на Хохрякова-Попова упало дерево, вроде бы оно с виду было хорошее, большое, живое, но вот сильный ветер –и чудом не случилось беды. Не дай Бог бы, если попал под дерево человек, это были бы тяжелые последствия, поэтому за лесом необходимо ухаживать, в том числе и в парке, учитывая, что здесь будет людей отдыхающих, поэтому за этим будем очень внимательно следить», – подчеркнул Орлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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