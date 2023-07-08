«Приора» сбила трех школьников-велосипедистов на трассе

Три десятиклассника из Екатеринбурга попали в ДТП на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово. Мальчиков сбила машина, когда они остановились на обочине, чтобы попить. По данным управления ГИБДД по региону, водитель «Приоры» уснул за рулем и съехал на обочину прямо в подростков-велосипедистов. Двое из них госпитализированы с переломами, один – с сотрясением мозга.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, она на контроле у прокуратуры области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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