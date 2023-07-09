Число зараженных менингококком выросло до 15 человек

В Екатеринбурге выросло число зараженных менингококковой инфекцией до 15 человек. Новые случаи были выявлены среди работников «Уралхиммаша», которые жили в том же хостеле, что и сотрудники распредцентра Ozon.

«За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение. Осмотрено более 1200 человек. Продолжаются активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. На текущий момент прививки получили более 900 работающих в распредцентре Ozon и на «Уралхиммаше». Граждане, бывшие в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, два человека из числа зараженных скончались. У одного из них была посмертно диагностирована онкологическая патология.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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