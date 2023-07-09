Тысячи верующих пришли поклониться чудесной иконе на Урале (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины прошли праздничные богослужения, посвященные Тихвинской иконе Божьей Матери. Возглавил Божественную литургию в храме Александра Невского митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В Екатеринбурге этот праздник особо почитают – в 2008 году в столицу Урала доставили список иконы, который стал главной святыней Ново-Тихвинского монастыря. Раз в год икону достают из киота, чтобы каждый прихожанин мог к ней приложиться. В этом году к иконе пришли больше четырех тысяч человек.

По преданию, икона была написана в Иерусалиме и в V веке перевезена в Константинополь. В 1383 году икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Эту святыню считают символом становления Русского централизованного государства.

«С этой иконой связаны само благословление Девы Марии и покров ее над русской землей. Через нее, как через окно, лучи любви, мира, света распространяются не только на Екатеринбург, но и на города малого Урала», – говорит известный проповедник протоиерей Артемий Владимиров, который прибыл на празднование из Москвы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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