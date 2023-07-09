Все и сразу: МЧС предупредило уральцев об экстремальной жаре, ливнях, ветре и граде

Сразу два предупреждения для населения выпустило сегодня управление МЧС по Свердловской области. Согласно одному из них, 9-11 июля местами в регионе ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 25-27 м/с.

Кроме того, 10-12 июля на юге Свердловской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36-40 С.

Отметим, что выходные Свердловская область провела в жаре, местами температура воздуха достигала 40 градусов Цельсия. В Екатеринбурге в пике регистрировалось 38 градусов выше ноля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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