Из-за жары число обращений в свердловские больницы выросло на 15%

В Свердловской области из-за жары количество обращений за медицинской помощью выросло на 15%, сообщили в региональном минздраве. Серьезные риски аномальная погода несет страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Даже люди, которые считают себя здоровыми, при длительном пребывании на жаре могут почувствовать серьезный сбой в работе организма. Для уральцев, привыкших совсем к другим погодным условиям, это особенно характерно. Поэтому мы призываем всех жителей Свердловской области в жаркие дни быть внимательными к своему самочувствию и при первых признаках недомогания обращаться за помощью к медицинским работникам», – отметила врач-кардиолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Жанна Максимова.

В жару может возникнуть тепловой удар или тепловое истощение. Особо опасна жара для пожилых, детей и подростков, для людей с ожирением, с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность), сахарным диабетом, болезнями почек и легких.

Усугубляет состояние человека в жару курение, употребление алкоголя, жирной и соленой пищи, стресс. Физические нагрузки, например, работа в саду или занятия спортом, в часы пик, когда воздух прогревается до +30 °C и выше, также могут стать причиной тепловых ударов. Даже абсолютно здоровые люди в такой ситуации чувствуют недомогание, слабость, а это уже начало теплового истощения, пояснили в минздраве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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