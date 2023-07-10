На «Иннопроме» показали уральского убийцу беспилотников (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня открылась выставка «Иннопром», и помимо прочего многие стенды демонстрируют продукцию военного назначения. Есть здесь и бронежилеты, и беспилотники, и антидроновые ружья. Причем последние – отечественного производства.

Как рассказал «Новому Дню» представитель компании-производителя, цена одного ружья 250 тысяч рублей. Причем купить его может любой человек. Например, тот, кто отправляется на спецоперацию. Антидроновые ружья из Екатеринбурга уже опробовали на СВО. Производитель получает обратную связь от российских бойцов и доусовершенствует оборудование. Вес ружья – примерно 3,5-4 килограмма. Подробнее – на видео «Нового Дня».

Убийца дронов

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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