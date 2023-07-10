В Екатеринбурге семья взыскала с полиции 30 тысяч рублей за неправомерный допрос подростка

В Екатеринбурге семья взыскала с полиции 30 тысяч рублей за то, что подростка допросили на дому без разрешения матери. Ребенка опрашивали в связи с розыском другого, пропавшего, подростка.

Все происходило в августе 2022 года, когда в Екатеринбурге пропал несовершеннолетний ребенок. В квартиру семьи К. полдесятого вечера пришла женщина, которая представилась сотрудницей полиции. При этом у нее не было формы, полицейского удостоверения и паспорта. Женщина объяснила, что проверяет информацию о возможной причастности подростка к пропаже другого ребенка. Опрос она провела, когда мальчик открыл дверь. После чего его маме пришлось звонить в отдел полиции, чтобы установить личность женщины, которая опрашивала ее сына.

На следующий день маму вместе с сыном вызвали на допрос в отдел полиции на улице Латвийской. Там мальчика повторно опросили в присутствии педагога-психолога. Причем маме показалось, что это было сделано грубо, с применением психологического воздействия и давления. Поэтому женщина подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просила признать незаконными действия подполковника полиции отдела полиции № 6 УМВД России Татьяны М., взыскать в свою пользу и в пользу несовершеннолетнего сына компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Суд действительно установил факт нарушения сотрудником полиции прав истца, а именно – права на неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, права на достоинство личности в ходе опроса, проведенного на дому. При этом суд не усмотрел нарушений при производстве допроса несовершеннолетнего в отделе полиции. Решением Октябрьского районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С МВД в пользу истца взыскана компенсация морального вреда 30 тысяч рублей – по 15 тысяч рублей в пользу мамы и ее сына.

Решение было обжаловано обеими сторонами. Но Свердловский областной суд оставил его без изменений, сообщили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»