Названы города, где не решается проблема незаконных свалок

В Свердловской области действует более 80 незаконных мусорных свалок, большая часть из них располагается на муниципальных землях. По данным регионального управления Россельхознадзора, только в первом квартале 2023 года было выдано 22 предостережения собственникам земельных участков о необходимости ликвидации свалок. Около половины этих извещений получили администрации муниципалитетов, но многие из них предпочитают отвечать отписками.

В ведомстве уточнили, власти каких городов не спешат решать проблему с незаконными отходами. Так, в Красноуфимском округе все еще действуют шесть нелегальных свалок, в Богдановиче – пять, в Белоярском округе – шесть. Некоторые муниципалитеты отреагировали на предупреждение Россельхознадзора. В Алапаевском МО за апрель-июнь 2023 года ликвидировано пять свалок, аналогичная работа проводится в Ирбите и Байкалово.

Нелегальные мусорные свалки ухудшают качество почвы на землях сельскохозяйственного назначения, а также служат потенциальным источником пожаров. С 2017 года по настоящее время на территории Свердловской области выявлено 153 несанкционированные свалки на общей площади 78,2 га. Из них 85 свалок были расположены на муниципальных землях. «За этот период вынесено 17 постановлений о привлечении к административной ответственности, выдано 17 предписаний, выдано 95 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. По 4 свалкам обращения направлены в правительство Свердловской области, по 6 – в органы прокуратуры», – сообщили в управлении Россельхознадзора. На сегодняшний день ликвидировано только 65 свалок на площади 27,9 га.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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