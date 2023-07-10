«Уральские авиалинии» удвоили число рейсов в Красноярск из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга с конца июля можно будет чаще летать в Красноярск. «Уральские авиалинии» решили увеличить число рейсов – с двух до четырех в неделю.

Начиная с 23 июля из Кольцово может будет улететь в Сибирь по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Обратно − по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет 2 часа 50 минут. Вылеты из Екатеринбурга назначены на 01:30, а прибытие, с учетом разницы во времени, − на 06:20 местного. Самолеты из Красноярска улетают в 7 или 9 часов утра в зависимости от даты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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