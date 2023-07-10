«Мегафон» седьмой год подряд признали первым по скорости мобильного интернета

По итогам независимого исследования международной компании Ookla «Мегафон» в 2023 году сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 миллионов замеров с миллиона различных устройств.

«По скорости мобильного интернета «Мегафон» сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных – 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи», – рассказали в пресс-службе сотового оператора.

По покрытию мобильных сетей «Мегафон» также стал лидером второй год подряд. Для оценки показателя аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории России, где есть мобильная связь. Всего эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиардов замеров, полученных от 2 миллионов уникальных устройств.

Отметим, что «Мегафон» регулярно улучшает и расширяет покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах. В Свердловской области только с начала этого года инженеры компании модернизировали и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других локациях. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи – сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть», – рассказал технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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