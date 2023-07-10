На Среднем Урале клещи покусали почти 21 тысячу человек

К 10 июля в Свердловской области зарегистрировали уже 20936 пострадавших от укусов клещей. Это в 2 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,35 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 3869 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в области есть районы, где клещи нападают чаще. Это Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Североуральский ГО, Новолялинский ГО, Ирбитское МО, Талицкий ГО, ГО Верхотурье, Таборинский МР, Тавдинский ГО, ГО Карпинск, Ачитский ГО, ГО Рефтинский, ГО Дегтярск, ГО Верхняя Тура, Волчанский ГО, Нижнесергинский МР, МО Алапаевск, Тугулымский ГО, Кушвинский ГО, Горноуральский ГО.

В Екатеринбурге клещи покусали 6043 человека, в том числе 668 детей.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 110 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 319 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»