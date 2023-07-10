Паралимпиец протестировал доступную среду в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Атлет-паралимпиец Ярослав Святославский протестировал в Екатеринбурге доступную среду. Мужчина собирается принять участие в триатлоне IronStar, который пройдет 21 и 22 июля. «Удивительно, но в 90% из 10 километров Ярослав проехал самостоятельно и лишь в 10% обратился за помощью», − написал сооснователь проекта Владимир Волошин.

Тестирование доступной среды в Екатеринбурге

Напомним, триатлонисты во время соревнований плывут почти 4 километра в открытой воде, едут на велосипедах 180 км и бегут марафонскую дистанцию в 42 км. В Екатеринбурге пройдут соревнования в форматах sprint и 113. Первый подразумевает заплыв 750 метров, велозаезд 20 км и бег 5 км, а второй – заплыв на 1,8 км, велозаезд 90 км и бег 21,1 км. Плавательная часть пройдет в акватории Городского пруда, велосипедный этап – по центральным улица города и по Новомосковскому тракту. Бегать триатлонисты будут по набережной Городского пруда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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