В Екатеринбурге установлен новый суточный максимум температуры воздуха

В Екатеринбурге поставлен новый погодный рекорд. В 16 часов дня температура воздуха в районе Кольцово достигла +36 °С, а в центре города была даже выше.

«Таким образом, был превышен суточный рекорд максимальной температуры для 10 июля (+35,5), установленный всего три года назад», – зафиксировал телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Кстати, минимальная температура воздуха для 10 июля была зарегистрирована в Екатеринбурге в 1994 года. Тогда на улице было всего +7 °С.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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