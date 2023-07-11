Прокуратура проверит детский сад на Уралмаше, где воспитатель ударила ребенка проводом от зарядного устройства

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в детском саду на Уралмаше, где, предположительно, воспитатель ударила одного из детей проводом от зарядного устройства. Женщина пояснила в СМИ, что дети вели себя плохо, и она не выдержала.

«В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений воспитанникам детского сада. По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Публикация о побоях появилась на е1.ru. «Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался зарядник, и я одного мальчика зарядником стукнула, вот и всё. Это, вот, ну вспышка какая-то, накипело уже. Последняя капля была», – цитирует издание воспитателя.

Родители рассказали, что еще в июле в эту группу перевели детей из другого детского сада на время ремонта. Причем новички младше тех, кто посещал детсад раньше. В итоге между детьми стали постоянно происходить конфликты. Старшие мальчики, якобы, обижали младших, обзывали и били.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – обещали в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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