Уральский экономист рассказала, почему не стоит ждать доллара за 60 рублей

В ближайшее время не стоит ожидать падения курса доллара и евро – такое мнение выразила профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская. На это есть несколько причин.

«Есть несколько факторов, которые влияют на курс рубля: фундаментальные, спекулятивные, а также краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Начнем с плохого – фундаментальных и долгосрочных факторов. Мировая экономика последовательно переходит к зеленой энергетике и отказывается от углеводородов, зависимость от которых до сих пор сохраняется в структуре экспорта российской экономики. Хотя ряд стран сохраняет свою зависимость от российских энергоресурсов, например, Испания за последний квартал увеличила потребление российского газа на 20%, объемы торговли и газом, и нефтью сокращаются», – говорит Людмила Ружанская.

В среднесрочной перспективе на курс рубля влияет выход иностранных компаний из российского бизнеса. Предприниматели продают свои активы за валюту, что приводит к повышенному спросу на доллары и евро.

«Иностранцы хотят иметь на руках не рубли, следовательно, чтобы приобрести активы, которые стоят миллиарды, необходимо сгенерировать эту денежную массу и выдать ее за пределы России. Этот процесс также давит на рубль, может затянуться на год или, возможно, дольше», – поясняет Людмила Ружанская.

Краткосрочный фактор – сезон отпусков. Сейчас многие едут отдыхать за границу, что приводит к повышенному спросу на валюту. Впрочем, по словам эксперта, это не очень значительно влияет на курс.

А вот импорт, который восстанавливается и растет после того, как просел в прошлом году, влияет. Этот аспект давит на рубль, так как импортерам необходима валюта, и спрос на нее с ростом импорта растет.

«Сегодня на курс рубля влияет как сезонность – лето, налоговый период – так и долгосрочные факторы. Кроме того, рынок перегрет, у людей наблюдается нервозность. Поэтому в ближайшем будущем я бы не рекомендовала покупать валюту. С другой стороны, если в августе ничего не случится, мы сможем наблюдать откат. Готовиться к тому, что валюта вернется к 60 рублям, я бы не стала. Будет хорошо, если она вернется к 80», – заключает Людмила Ружанская.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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