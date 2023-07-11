Движение по улице Антона Валека откроют только через год

Сроки закрытия движения по улице Антона Валека продлили до 15 августа 2024 года.
В пресс-службе мэрии уточняют, что закрыт будет участок от дома № 7 до перекрестка с улицей Февральской Революции.
Здесь ведется строительство жилого комплекса. В ближайшее время рабочие займутся переустройством сетей связи.
Проезд организован с улицы 8 Марта через арку дома № 3 на Октябрьской площади.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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