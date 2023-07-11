В Свердловской области резко сократилась площадь лесных пожаров

В Свердловской области за сутки кратно сократилась площадь лесных пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на утро 11 июля, в регионе зарегистрировано 28 пожаров, огонь прошел 604 га лесной территории. Накануне пожары бушевали на площади более 6 тысяч га.

«Сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади свыше 6,2 тысячи гектаров. Еще 16 возгораний локализовано», – уточнили в областном департаменте информационной политики.

В тушении лесных пожаров задействовано более 600 человек и свыше 180 единиц техники. Свердловским пожарным помогают коллеги из Тюмени и федеральной Авиалесоохраны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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