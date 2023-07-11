Депутат помог жителям заменить скамейки во дворе (ФОТО)

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев помог жителям дома по улице Шефской заменить скамейки во дворе.

Жалобы на сильно изношенные лавки поступили в депутатскую приемную в июне. Жители отмечали, что на старых скамейках опасно сидеть из-за торчащих гвоздей и сломанных досок. Депутат пригласил строительную бригаду, рабочие сначала демонтировали старые лавки, а затем установили шесть удобных скамеек со спинками.

«От момента обращения до установки прошел почти месяц. Дело в том, что закон требует пройти определенную процедуру. Сначала жители готовят коллективное обращение, потом вместе с управляющей компанией проводят общее собрание жильцов, а за изменения должны проголосовать не менее 70 процентов собственников. Жители Шефской, 61, не поленились, проявили активность. Сейчас их главная задача – сохранить новое. Ведь наш двор – это наш дом, а значит, и относиться к нему нужно бережно», – рассказал в соцсетях Алексей Вихарев.

Также депутат откликнулся на обращение сестер Ново-Тихвинского монастыря. Они рассказали, что на территории Александро-Невского храма находится церковная лавка, где прихожане заказывают требы, покупают свечи, иконы, духовную литературу. Лавка находится в полуподвальном помещении с плохой вентиляцией. Из-за духоты там сложно работать продолжительное время, особенно в жару. Церковники обратились к Вихареву с просьбой помочь решить проблему, и депутат посодействовал в установке кондиционеров. Теперь в обители монастыря комфортно в любую погоду.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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