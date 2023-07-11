На Серовском тракте столкнулись три автомобиля. Пострадали четыре человека (ФОТО)

Рано утром 11 июля на 225-м км трассы Екатеринбург – Серов недалеко от Нижней Туры произошла авария с участием трех автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, водитель большегруза «Купава 5701-0000311», мужчина 1988 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Газель Бизнес». Второй автомобиль от толчка въехал в «ЗА3-Шанс».

Водитель «Купавы», который вез продукты из Екатеринбурга в Лесной, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Нижнетуринскую больницу.

Также за медицинской помощью обратились водитель «ЗА3-Шанс», его пассажир, мужчина 2005 г.р., и водитель «газели».

На месте происшествия проведено освидетельствование водителей «ЗА3-Шанс» и «Газель Бизнес», оба трезвы.

У водителя «Купавы» возьмут анализ крови в больнице.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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