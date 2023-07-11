В минздраве рассказали, почему покупают самое дорогое медоборудование за рубежом

В Свердловской области нет проблем с закупками медицинских изделий и препаратов, частично после 2022 года они переориентировались на отечественных производителей, однако, как признали в минздраве региона, речь идет только о базовой продукции. «Базовую продукцию мы производим много, а лучевые ускорители, аппараты КТ, МРТ, ангиографы – это зарубежные, в том числе Китай активно на рынок выходит. Соответственно, это высокотехнологичная продукция с большой надбавленной стоимостью», – сказал на сессии о суверенитете в медпроме на выставке «Иннопром» замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

Он попытался оправдать российских производителей. «Внедрение высокотехнологичного продукта требует затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, НИОКР, и крупные международные корпорации, которые имеют колоссальные доходы, могут вкладывать в это средства, поэтому и владеют рынком», – описал чиновник замкнутый круг.

У российских производителей и в прежние времена не было широких рынков сбыта, а с прошлого года они сузились. По словам Шастина, фактически до внутренних потребностей. «Доходов у предприятий в итоге не хватает для проведения НИОКР, поэтому важно продолжить госполитику в этой сфере. Протекционистские меры не решают глобально эту проблему. Нужна госпрограмма по разработке технологий, и ее надо финансировать из бюджета, ни одна компания не соберет таких денег никогда. У нас есть серьезные НИИ, они могут взять такой госзаказ, а потом эти технологии или передавать, или продавать производителям. Тогда у нас есть перспектива наладить свое производство и даже совершить экспансию на зарубежные рынки», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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