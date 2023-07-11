В Нижней Синячихе в реке утонул 16-летний подросток

В селе Нижняя Синячиха сегодня утром водолазы нашли тело 16-летнего подростка. Юноша пропал два дня назад во время купания в реке Нейве.

Как сообщили в областном следственном комитете, школьник 5 июля приехал в село вместе с родителями погостить. В воскресенье, 9 июля, он с другим подростком отправился купаться на реку. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний парень продолжил плавать. Спустя время приятель вернулся к реке, но обнаружил на берегу только верхнюю одежду товарища. Подросток рассказал взрослым о случившемся, после чего начались поиски.

В пресс-службе МВД уточнили, что в ситуации не усматривается признаков криминала. Правоохранители рассматривают версию несчастного случая на воде. Точную причину смерти школьника установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят процессуальную проверку: опрашиваются родственники и знакомые погибшего, истребованы документы о характеристике семьи утонувшего подростка.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

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