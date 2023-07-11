Ветеринары рассказали, как помочь домашним животным в жару

Жаркая погода, которая установилась на Урале, влияет на самочувствие не только людей, но и домашних животных. Специалисты управления ветеринарии Екатеринбурга рассказали, как хозяева могут защитить своих питомцев от перегрева.

В жару домашние животные должны содержаться в прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Важно обеспечить им постоянный доступ к воде и возможность лежать на прохладных поверхностях. Кормить питомцев лучше легкоусвояемой пищей. У собак и кошек в жаркую погоду аппетит самопроизвольно снижается, поэтому владельцам не стоит беспокоиться, если питомцы стали есть меньше, чем обычно. Однако, если животное питается сухим кормом, то ему нужно пить больше жидкости. Миску с водой лучше держать в тени – вода всегда должна быть свежей, чистой и прохладной. Ветеринары предупреждают, что во время жары ни в коем случае нельзя оставлять кошек и собак в автомобиле, даже на короткое время.

«У собак, в отличие от людей, практически нет потовых желез: они расположены только на лапах. И единственный способ охладить тело для собаки – это быстрое дыхание и конвекция (которая передает тепло от животного в воздух). Кроме того, у собак и кошек температура тела выше, чем у людей (от 37,5 до 39 градусов). То есть, критических 40-41 градус они достигнут быстрее. При перегреве тела тепловой удар происходит за считанные минуты. Животное потеряет сознание и может умереть от остановки дыхания. Приоткрытые окна машины лишь незначительно уменьшают скорость нагрева в салоне, а в солнечную погоду температура внутри припаркованного автомобиля может расти со скоростью 1° в минуту. Поднимаясь такими темпами, температура уже через несколько минут становится невыносимой для питомца», – рассказали в городском управлении ветеринарии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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