Студент доехал на крыше «Ласточки» от Екатеринбурга до Нижнего Тагила

Транспортные полицейские сняли с крыши вагона электропоезда «Ласточка» молодого человека, который заявил, что ему нравится путешествовать именно таким образом.

Как сообщили в Уральском управлении МВД на транспорте, нелегального пассажира обнаружил машинист электрички «Аэропорт Кольцово – Качканар», когда поезд проезжал через Нижний Тагил. Любителем экстремальных поездок оказался 26-летний уроженец Татарстана, студент одного из вузов Екатеринбурга.

«В беседе со стражами порядка он честно признался, что несколькими часами ранее, в 03:30 на станции «Первомайская» столицы Среднего Урала взобрался на крышу сделавшей остановку «Ласточки», лег и в таком положении преодолел в общей сложности 140 км. Со слов нарушителя, если бы не внимательность машиниста, он бы и дальше путешествовал на крыше состава вплоть до конечной станции. Разговорившись, молодой человек с важностью заметил, что так называемым «зацепингом» он занимается уже без малого 5 лет. Говоря о мотивах такого поведения, студент пояснил, что это позволяет ему экономить деньги и дарит острые ощущения», – рассказали в транспортной полиции.

Нарушителя оштрафовали на 2000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»