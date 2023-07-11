Побит абсолютный рекорд температуры на Урале

В Свердловской области побит абсолютный рекорд температуры воздуха. Сегодня днем в Екатеринбурге метеорологи зафиксировали +40 градусов. За всю историю метеонаблюдений так жарко не было никогда. Предыдущий рекорд был установлен 16 июля 2020 года, тогда было +39,1 °C.

Напомним, что с четверга на Урал придет похолодание, которое продержится до выходных, а после снова начнет теплеть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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