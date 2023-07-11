ЕВРАЗ на «Иннопроме» подписал соглашение с властями об инфраструктурном развитии Нижнего Тагила и Качканара (ФОТО)

Сегодня на «Иннопроме» ЕВРАЗ подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа. На развитие двух городов направят 1,5 миллиарда рублей.

Подписи в документе поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев. Соглашение закрепляет намерения о сотрудничестве всех участников в реализации масштабных проектов в городах, где осуществляют деятельность предприятия дивизиона «Урал». Мероприятия по инфраструктурному развитию городов запланированы на 2023-2030 годы, на них направят около 1,5 миллиарда рублей налоговых отчислений компании.

Денис Новоженов и Евгений Куйвашев

В Нижнем Тагиле при финансовой поддержке ЕВРАЗа будет:

– реконструирован и оснащен новым оборудованием пищеблок городской инфекционной больницы;

– создан центр профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и центра подготовки персонала ЕВРАЗ Урал;

– продолжено благоустройство городских территорий, включая «Парк Народный – 2»;

– приобретена дорожная техника.

В Качканаре при содействии компании будет:

– завершено строительство Ледового дворца;

– реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города.

«Основная цель сотрудничества – сделать города, где живут наши сотрудники, более уютными, красивыми и безопасными, чтобы качество жизни в них росло год от года. Строительство новых спортивных объектов, развитие сферы здравоохранения, создание возможности получать востребованные профессии в Качканаре и Нижнем Тагиле – это хорошие решения, которые создают новый город, и наш совместный вклад в лучшее будущее», – пояснил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Около 1,5 млрд рублей отчислений ЕВРАЗа направят на развитие Нижнего Тагила и Качканара

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев добавил, что в городе уже сложилась сплоченная команда единомышленников, благодаря которой муниципалитет уверенно движется вперед.

«Долгосрочное сотрудничество с ЕВРАЗом – это большие перспективы и хороший вклад в реализацию ключевых проектов, а значит, реальная возможность сделать жизнь тагильчан комфортнее, изменить облик города в лучшую сторону, создать условия для инвестиционной привлекательности», – отметил Владислав Пинаев.

А мэр Качканара Андрей Ярославцев уверен, что при поддержке ЕВРАЗа сбудется мечта нескольких поколений горожан – будет открыт Ледовый дворец: «Вкупе с модернизацией коммунальной инфраструктуры это отличный подарок городу к 60-летию ЕВРАЗ Качканарского ГОКа».

Добавим, что ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 миллиарда рублей на реализацию социальных, благотворительных и спонсорских проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре. С 2013 года предприятия дивизиона «Урал» признаются лучшими благотворителями среди предприятий горнорудной промышленности области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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