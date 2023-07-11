Сбер профинансирует строительство ЖК «Никольский» девелопера «УГМК-Застройщик» в Екатеринбурге

Сбербанк и девелопер «УГМК-Застройщик» заключили соглашение о финансировании строительства нового жилого комплекса в Екатеринбурге. Документ в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023» подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Жилой комплекс бизнес-класса будет построен в центре уральской столицы на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Местоположение проекта уникально. С одной стороны – это береговая линия реки Исеть и близость к Парку культуры и отдыха им. Маяковского, с другой стороны – развитая транспортная инфраструктура, благодаря которой можно легко добраться до любой точки города. Возведение планируется начать уже в этом году, а первые дома построить в 2025 году. Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд рублей.

Недавно будущий комплекс получил название «Никольский», который, как и многие другие проекты застройщика, отражает историю этого места. До 1919 года улица Белинского до пересечения с Исетью была Никольская, по названию старейшей старообрядческой Никольской часовни и одноименного моста.

Сегодня на участке в 3,5 гектара, который долгое время находился в запустении, застройщик планирует построить высотный ансамбль из шести башен высотой 26, 28 и 30 этажей в форме призм. Их совокупная жилая площадь составит около 53 тысяч квадратных метров. Внутренним наполнением комплекса станет полноценная инфраструктура – ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-пространство со spa и детским клубом, офис управляющей компании. В двух первых башнях представлено 385 квартир с различными вариантами планировок от 45 до 195 кв. м, на последних этажах – с открытыми террасами. В подземной и наземной их части предусмотрен паркинг на 342 машиноместа. Дворовое пространство комплекса будет интегрировано с набережной реки Исеть.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка прокомментировал новый проект так: «При поддержке Сбербанка «УГМК-Застройщик» уже реализовал в Екатеринбурге целый ряд знаковых масштабных проектов, преобразивших облик города, например, это ЖК «Макаровский», «Нагорный», клубный дом «На Хохрякова». Новый жилой комплекс «Никольский», безусловно, войдет в их число. Территория, на которой он будет построен, давно нуждается в грамотном и качественном освоении. Теперь на «гостевом маршруте» из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга появится комплекс красивых и современных жилых зданий. Всего с момента начала нашего сотрудничества Сбербанк профинансировал проекты «УГМК-Застройщик» на 25 млрд рублей».

Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик»: «Каждому проекту мы уделяем самое пристальное внимание, поскольку каждый из них напрямую влияет на комфорт и качество жизни наших резидентов. ЖК «Никольский» не является исключением, для нас это уникальный объект. Благодаря поддержке «Сбербанка» – нашего стратегического партнера, неприметный участок земли в центре города обретёт новую жизнь, появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт, будет создана современная инфраструктура. Для этого мы применим все свои знания, опыт и компетенции».

Екатеринбург, Елена Васильева

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