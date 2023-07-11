В Академическом появится производство по сборке лифтов для жилых домов (ФОТО)

В Академическом районе запустят свое производство по сборке высокоскоростных лифтов для жилых домов. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на «Иннопроме» представителями ГК «КОРТРОС» и «Могилевлифтмаш». Первые лифты, произведенные в Екатеринбурге, появятся уже в 2024 году.

Подписание соглашения прошло на стенде Свердловской области. Свои подписи поставили генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевлифтмаш» Антон Бельский. Соглашение подписано в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра промышленности Беларуси Александра Рогожника.

Проектом предусмотрено, что уже в 2023-2024 годах на территории Академического района Екатеринбурга появится свое сборочное производство лифтов. Опыт, технологии, комплектующие будет поставлять «Могилевлифтмаш», а собирать лифты будут местные специалисты. Это, к слову, даст новые рабочие места жителям Екатеринбурга. Всего в год будут выпускать от 500 лифтов, первые появятся уже в начале следующего года.

«Ключевые партнеры проекта – это застройщики Академического, то есть первые лифты пойдут в дома именно этого района. Но в перспективе мы не будем ограничиваться этим. Планируется, что лифты будут поставляться сначала в другие регионы УрФО, затем и Сибири, – рассказал директор по закупкам группы компаний «КОРТРОС» Александр Копин. – Когда мы выбирали партнера для этого проекта, учитывали, что производство «Могилевского завода лифтового машиностроения» минимально зависит от импорта, почти все комплектующие предприятие производит самостоятельно. А для нашей компании важно иметь возможность в короткое время заказывать высокоскоростные лифты».

Представители «Могилевлифтмаша» рассказали, что сегодня предприятие – крупнейшее в своей отрасли на рынке стран СНГ. В ассортименте – самые современные модели лифтового оборудования. Причем доля импортных комплектующих – всего 7-10%.

«Наши лифты технологичны, на постсоветском пространстве мы занимаем лидирующие позиции на рынке. На предприятии реализуется полный цикл производства, поэтому мы можем внедрять самые современные тенденции как в существующие, так и в разрабатываемые модели лифтов», – рассказал заместитель гендиректора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевлифтмаш» Антон Бельский.

Добавим, что лифты от «Могилевлифтмаша», собранные в Екатеринбурге, будут установлены и в домах «второго» Академического, который планируется строить в 2023-2040 годах в районе улицы Лучистой – Екатеринбургской кольцевой автодороги. Всего здесь возведут 8 миллионов квадратных метров жилья, поэтому спрос на лифты будет большой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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