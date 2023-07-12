Екатеринбург заволокло дымом от лесных и торфяных пожаров

В Екатеринбурге со вчерашнего вечера стоит смог, а в воздухе чувствуется сильный запах гари. Причиной загрязнения атмосферы стали сразу несколько крупных лесных пожаров в окрестностях уральской столицы.

По данным телеграм-канала «Не для протокола», утром 12 июля зарегистрировано два крупных возгорания в Верхней Пышме на площади 610 га и три пожара в Невьянском районе на площади 103 га. Кроме того, начали гореть торфяники: в Сысерти на площади 400 кв. м, два очага в Белоярском районе на территории 2,6 га, также развивается торфяной пожар в Кировском районе Екатеринбурга площадью 1 га.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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