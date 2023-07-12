В МЧС рассказали, как долго продержится смог в регионе

Свердловскую область сегодня ночью окутал смог от пожаров. В МЧС советуют не открывать окна по ночам и утрам, пить больше жидкости и не курить.

«В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области велика вероятность образования смога. В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять следующие рекомендации: окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе); открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном; употреблять больше жидкости, фруктов и овощей; максимально ограничить курение; избегать употребления спиртных напитков, отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки», – сообщили в ГУ МЧС.

Дома нужно чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха). При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

По данным Уральского гидрометцентра, неблагоприятные условия сохранятся до сегодняшнего вечера. Объявлено НМУ первой степени опасности.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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