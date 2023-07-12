Сгорели поддоны и бытовки – ночью в районе Синих Камней был крупный пожар (ВИДЕО)

Этой ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар в районе Синих Камней. Возгорание случилось недалеко от СНТ «Энергетик-3».

Горят поддоны

По данным МЧС, горели деревянные поддоны и строительные бытовки на открытой площадке. Огнем было охвачено 1500 квадратных метров.

«В ликвидации пожара задействованы 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»