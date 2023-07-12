«Чем это тут пахнет?» Эксперт по парфюму рассказала, что за аромат пришел на смену «Баккаре»

На смену аромату Baccarat Rouge 540, который, как казалось одним, пах карамелью и земляникой, а другим – йодом и бинтами, пришел новый парфюм. Набирать популярность он начал еще в прошлом году, а в этом достиг пика – речь о Bois Impérial. «Вы точно слышали этот аромат. Он везде – в павильонах «Иннопрома» им пахнет, кажется, каждый второй, особенно женщины. В торговых центрах. В офисных зданиях. В ресторанах. На улице. Он везде», – говорит парфманьяк Алина Зверева.

В основе «Буа империаль» древесные ноты, базилик и перец. Цена за флакон 100 мл – около 9-10 тысяч рублей.

«Скорее всего, это не только этот конкретный аромат, а и его аналоги: древесные ароматы плюс вездесущий амброксан – очень популярная смесь. Автор парфюма «Буа империаль» – Квентин Биш, один из самых модных парфюмеров. Другое его создание, которое с «Императорским лесом» сравнивают, – «Ганимед», стоит в два раза дороже, кстати. Тут все совпало: популярность направления, очень современное звучание, хорошо сделан, можно как большой флакон купить, так и тревел-версию, там ценник смешной. Ну и еще тот факт, что он свободно продается в крупных сетевых магазинах, не надо вот танцев с бубном, чтобы достать», – объяснила «Новому Дню» парфюмерный эксперт Наталья Шахова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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