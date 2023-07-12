Россияне стали чаще делать КТ и МРТ – на 87%

Жители России за последние пять лет стали существенно чаще делать томографические исследования, с 20018 года этот показатель вырос на 87,3%. В прошлом году эти диагностические процедуры провели больше 28 млн раз.

Чаще всего в России пациентам больниц делают компьютерную томографию. Эти исследования составляют примерно 80% от всех проводимых томографий. «Преобладание КТ в общем объеме объясняется широкой распространенностью аппаратов данного вида и активным ростом востребованности КТ-исследований из-за пандемии коронавируса», – отметили в BuisnesStat. На втором месте по числу исследований магнитно-резонансная томография, которая занимает в общей доле томографических исследований 16,4%. Реже всего россияне делают позитронно-эмиссионную томографию, это более дорогое и точное исследование.

Напомним, МРТ позволяет увидеть, как работает мозг и какие его зоны потребляют больше кислорода, а ПЭТ позволяет сделать выводы об активности клеток мозга. Как работают оба метода и кто их придумал, ранее писал «Новый День».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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