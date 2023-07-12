В свердловском поселке в аварию попали дети, катавшиеся на мотоблоке (ФОТО)

В Свердловской области участились аварии с участием мотоблоков. В двух ДТП пострадали маленькие дети.

Как сообщили в Госавтоинспекции, накануне в Талицком районе автомобиль ВАЗ-2114 наехал на мотоблок «Кама», которым управлял 14-летний подросток. В кузове мотоблока находились еще трое детей – два 9-летних и 6-летний мальчики. В результате столкновения подросток и 9-летний мальчик получили травмы и были госпитализированы. Остальных детей медики осмотрели и отпустили домой. При проверке выяснилось, что мотоблок оказался в распоряжении 14-летнего мальчика, так как отец поручил ему вывезти мусор с придомового участка. После завершения дел подросток решил покатать местную детвору, поездка закончилась аварией.

«Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ законных представителей несовершеннолетних, ставших участниками этого инцидента. Взрослые не обеспечили контроль за несовершеннолетними, что стало причиной получения травм. В отношении отца мальчика, который управлял мотоблоком, решается вопрос о привлечении его к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему права управления», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Еще одна авария произошла в деревне Палецкова в Байкаловском районе. Мужчина, женщина и 4-летняя девочка возвращались после праздника домой на мотоблоке. Водитель наехал на препятствие, транспорт качнуло, и ребенок выпал из кузова. Девочка получила травмы и сейчас находится на лечении в хирургическом отделении Байкаловской больницы. Сотрудники ГИБДД призывают садоводов и сельских жителей не использовать мотоблоки для поездок по автомобильным дорогам. «Данный вид техники предназначен только для сельскохозяйственных работ в поле, саду, огороде или на ферме. Доставление такой техники к месту проведения работ должно осуществляться только с использованием транспортных средств, а не «своим ходом». В противном случае, необходима регистрация самоходного механизма в органах Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства, оснащение его световой сигнализацией, знаком «Тихоходное транспортное средство», получение водителем удостоверения машиниста-тракториста и неукоснительное соблюдение ПДД при участии в дорожном движении», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»