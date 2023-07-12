Темпы заготовки кормов на Урале отстают от прошлого года

Заготовка кормов для скота в Свердловской области в этом году идет медленнее, чем в прошлом. Это следует из оперативной информации минАПК.

Например, травы по состоянию на 11 июля скошены на 86 тысячах гектаров, что на 14 тысяч меньше, чем год назад. Заготовлено 7349 тонн сена, что составляет только 3,4% от плана (год назад – 21%). Планы по заготовке сенажа выполнены на 16,6%, силосу – на 3,1 (год назад было соответственно 38,4% и 12,7%).

Напомним, ранее министр АПК и продовольствия региона Анна Кузнецова рассказала, как жаркая весна и природные пожары повлияли на уральских аграриев. «Пожары немного сдвинули график посевной кампании. Тугулымский, Талицкий районы, отчасти – Богданович и Ирбитский район чуть позже вышли, – рассказала она. – Тракторные и машинопарки наших сельхозпроизводителей не пострадали, поля тоже – они опахиваются. Во время тушения пожаров аграрии помогали, предоставляли технику пожарным. Никаких последствий для производителей нет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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