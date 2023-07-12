Сегодня православные празднуют завершение Петровского поста

12 июля в православных храмах Екатеринбурга пройдут праздничные службы, посвященные памяти святых апостолов Петра и Павла. Эти святые проповедовали учение Христа, за что и были преданы мученической смерти.

По традиции, в Петров день заканчивается Петровский пост. По окончании воздержания от пищи было принято ходить в гости и принимать гостей у себя. На Руси 12 июля за одним столом собирались родственники из самых дальних деревень. Однако в вечернем застолье разрешалось принимать участие только семейным парам и старикам. Главным блюдом на столе считалась еда из рыбы. Дело в том, что апостол Петр известен как покровитель рыбного промысла.

Следующий пост, Успенский, начнется 14 августа и продлится две недели.

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