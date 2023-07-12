Наркоторговцы получили 36 лет колонии на двоих

В Екатеринбурге вынесли приговор шайке из двух человек, которые занимались изготовлением и продажей синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Сергей Злобин и Рауль Хасанов в период с 4 ноября 2021 по 2 февраля 2022 года изготовили наркотическую смесь с мефедроном и упаковали ее в пакет массой не менее 996,18 гр. Затем они спрятали наркотики в тайник в окрестностях Дегтярска. Позже на их съемной квартире сотрудники УФСБ по Свердловской области нашли более 3,5 кг наркотических средств, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для синтеза синтетических наркотических средств.

В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора.

Злобин приговорен к 19 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей, Хасанов – к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом 400 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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