Свердловские врачи спасли от инфаркта мать девятерых детей

Матери девятерых детей из Арамили, у которой случился инфаркт, медики своевременно оказали высокотехнологичную помощь, благодаря чему удалось избежать необратимых последствий.

Взаимодействие сотрудников Арамильской городской больницы, Центральной городской больницы № 20 (ЦГБ №20) и СОКБ № 1 позволило быстро установить диагноз, принять решение о перегоспитализации женщины в медорганизацию более высокого уровня и сделать необходимую операцию.

«В данном случае важно, что было вовремя принято решение о перегоспитализации. У женщины случился инфаркт. Когда её привезли к нам, выполняя коронарографию (исследование сосудов сердца), я увидел, что передняя нисходящая артерия, которая кровоснабжает большую часть миокарда, полностью закрыта. И если бы ей не было своевременно выполнено стентирование данной артерии, это могло привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы», – прокомментировал заведующий рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой у 48-летней многодетной матери были с детства – передались по наследству от родителей, сообщили в ДИПе. Однако это не мешает ей воспитывать девятерых детей, из которых пятеро родных и четверо приемных. Когда у женщины вдруг прихватило сердце, вначале она не придала этому большого значения, так как возникшая в груди боль очень быстро прошла. Лишь через несколько дней, когда симптомы повторились, она обратилась за помощью в поликлинику по месту жительства, откуда ее сразу же направили в Екатеринбург.

Коронарографию, а затем и стентирование закупоренной артерии выполнил заведующий отделением Лев Кардапольцев. Уже на следующий день пациентка чувствовала себя хорошо, под наблюдением врачей она еще неделю провела в отделении неотложной кардиологии, после чего ее направили в специализированный центр реабилитации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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