В селе Шайдуриха из-за пожара эвакуируют местных жителей

Под Невьянском жителей села Шайдуриха эвакуируют из-за крупного лесного пожара. Верховой огонь уже перешёл на 6 строений и быстро распространяется.

«Существует угроза распространения. Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают до 27 м/с. МЧС России наращивает силы и средства. Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Жителей населенного пункта эвакуируют», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники.

В селе проживает около 300 человек, но точное количество не известно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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