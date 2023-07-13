В Серове мужчину во время грозы убило током, когда он пытался убрать оборванные провода

В Серове 42-летнего мужчину убило током. Во время грозы оборвались провода, и он решил убрать их голыми руками. Приехавшие медики помочь пострадавшему уже не могли, лишь констатировали смерть.

Сообщение о гибели мужчины на улице Ферросплавщиков поступило в полицию накануне вечером. В Серове шел сильный дождь с грозой и порывами ветра. Вероятно, произошел обрыв проводов, часть их них упала на дорогу. Местный житель Андрей Захаров решил убрать провода с дороги, но «по неопытности взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели мужчины проводится проверка. После осмотра на месте происшествия тело будет направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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